Шерлок
Wink
Сериалы
Шерлок

Шерлок (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Sherlock 4 сезона
Детектив, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Всем известный персонаж Конана Дойля – Шерлок Холмс – вновь вступает в схватку с гениями преступного мира. Как всегда рядом с ним его верный помощник – доктор Ватсон.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»