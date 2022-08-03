Шерлок (сериал, 2016) сезон 4 серия 0 смотреть онлайн
2016, Sherlock
Детектив, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рождественский эпизод «Шерлок: Безобразная невеста» перенесeт героев Шерлока Холмса и Доктора Джона Ватсона в викторианский Лондон 1895 года.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Режиссёр
Ник
Харран
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Мартин
Фриман
- УСАктриса
Уна
Стаббс
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- ЛБАктриса
Луиза
Брили
- Актёр
Марк
Гэтисс
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- АААктриса
Аманда
Аббингтон
- ДААктёр
Джонатан
Арис
- ВРАктриса
Винетт
Робинсон
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Сценарист
Стивен
Моффат
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Марк
Гэтисс
- БВПродюсер
Берил
Верту
- СВПродюсер
Сью
Верчью
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- НКОператор
Невилл
Кидд
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд
- МПКомпозитор
Майкл
Прайс