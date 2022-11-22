Шепот (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Детективная дорама о судье и полицейской, которые пытаются изнутри разрушить коррумпированную компанию, испортившую им жизнь. Чхи Ильхван — могущественный руководитель юридической фирмы «Тхэбэк», который при помощи взяток и шантажа держит под контролем социальную и политическую жизнь в Корее. Он сажает в тюрьму честного журналиста, чтобы остановить невыгодное для него расследование убийства. Для этого Ильхван путем коварных манипуляций склоняет на свою сторону судью Ли Тончуна, сделав его своим зятем. Тем временем полицейская Син Ёнчу, дочь того самого журналиста, пытается спасти отца и прибегает к помощи Тончуна, воззвав к его чувству справедливости. Удастся ли им испортить репутацию компании, узнаете, посмотрев дораму «Шепот» с русской озвучкой онлайн на Wink.

