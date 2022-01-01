Шеф на кухне: печем вместе (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Победительница «Великого канадского шоу о выпечке» Рауфикат делится своим кулинарным опытом с ведущими Энн и Аланом, которые только начинают путь в мире выпечки. Каждое новое задание становится для них вызовом: они учатся обращаться с тестом, осваивают вкусовые сочетания и стараются повторить авторские рецепты наставницы.



