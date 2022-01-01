2022, Raufikat's Better Bake Along
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Шеф на кухне: печем вместе (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Шеф на кухне: печем вместе
Сезон 1 Серия 1
- 16+20 мин
Шеф на кухне: печем вместе
Сезон 1 Серия 2
- 16+18 мин
Шеф на кухне: печем вместе
Сезон 1 Серия 3
- 16+18 мин
Шеф на кухне: печем вместе
Сезон 1 Серия 4
- 16+23 мин
Шеф на кухне: печем вместе
Сезон 1 Серия 5
- 16+22 мин
Шеф на кухне: печем вместе
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Победительница «Великого канадского шоу о выпечке» Рауфикат делится своим кулинарным опытом с ведущими Энн и Аланом, которые только начинают путь в мире выпечки. Каждое новое задание становится для них вызовом: они учатся обращаться с тестом, осваивают вкусовые сочетания и стараются повторить авторские рецепты наставницы.
Сериал Шеф на кухне: печем вместе 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.