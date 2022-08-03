Щенячий патруль: Улётная помощь
Wink
Детям
Щенячий патруль
6-й сезон
Щенячий патруль: Улётная помощь

Щенячий патруль (мультсериал, 2020) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

8.52020, PAW Patrol
Мультсериалы, Приключения0+

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О сериале

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Щенячий патруль»