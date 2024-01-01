Шаманка (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Идеальная жизнь Насти рушится от целой череды роковых обстоятельств: проблемы со здоровьем, отмена свадьбы по инициативе жениха, банкротство её маленького цветочного магазина. Доведённая до отчаяния, девушка соглашается поехать к шаманке, чтобы та помогла ей вылечиться. Приехав в деревню, Настя встречает мужчину, которого она видела во сне. Выясняется, что Пётр — тот самый активист, из-за которого может сорваться её крупный проект по строительству нового ЖК. Настя решает действовать через местных жителей, и некоторые из них действительно соглашаются, увидев в девушке «новую шаманку».



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