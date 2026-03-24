Шальные карты (сериал, 2024) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 1
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 2
- 18+40 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 3
- 18+43 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 4
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 5
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 6
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 7
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 8
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 9
- 18+41 мин
Шальные карты
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Коул возвращается в город и начинает работать с Макс. За это время он завел себе девушку и еще не знает, что напарница вновь обрела мать, которую считала погибшей. Справятся ли герои с чувствами друг к другу, расскажет сериал «Шальные карты». 3 сезон комедийного детектива ищите в подписке Amediateka.
События третьего сезона стартуют спустя месяц после финала предыдущей главы истории. Макс теперь устроилась консультантом в полицию, а ее отец вышел на свободу и надеется наладить отношения с дочкой. Внезапное возвращение Коула переворачивает все с ног на голову: шеф Ли вновь назначает Макс ему в напарницы. Однако детектив Эллис изменился, и у него появилась любимая девушка. Тем временем у Вивиан, матери Макс, большие неприятности. Она инсценировала собственную смерть, чтобы спрятаться от жестокого криминального босса, но тот раскрыл обман и требует вернуть свои деньги.
Смогут ли Макс и Коул разобраться с личными делами и не забыть о работе? Смотрите 3 сезон сериала «Шальные карты» в подписке Amediateka на Wink.