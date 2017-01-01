Шахерезада. Нерассказанные истории (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Шахерезада. Нерассказанные истории. Серия 5
Шахерезада. Нерассказанные истории
1-й сезон
5-я серия

8.42017, Sherazade: The Untold Stories
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни, которое помогло бы принцу вновь стать человеком. Путешествие друзей пролегает через волшебные страны и таинственные острова, где обитают джины, султаны и мифические существа. Во время приключений Шахерезада и Карим встретят легендарных героев арабских сказок: Алладина, Синдбада и Али-бабу. А так же подружатся с забавным джином Халилом, который будет сопровождать их в их непростом путешествии и иногда давать важные подсказки.

Страна
Австралия, Индия, Германия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

