Шабаз Масуд vs Питер Макгрейл (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Этот бой должен был состояться еще шестью месяцами ранее, но всё отменилось из-за травмы, полученной Шабазом Масудом на тренировке. Тогда, летом, Питеру Макгрейлу подобрали другого соперника, с которым он справился. Теперь пора довести дело до конца. Сменился разве что титул на кону. Вернее, добавился – к изначальному поясу IBO победитель получит звание чемпиона Европы во втором легчайшем весе. Остальные вводные остались прежними: непобедимый Масуд против однажды битого Макгрейла. Месяцы ожидания позади!

