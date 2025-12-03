Беатрис Феррейра vs Элиф Нур Турхан
Wink
Сериалы
Шабаз Масуд vs Питер Макгрейл
Шабаз Масуд vs Питер Макгрейл
Беатрис Феррейра vs Элиф Нур Турхан
2025, Shabaz Masoud vs Peter McGrail
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Шабаз Масуд vs Питер Макгрейл (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

Шабаз Масуд vs Питер Макгрейл

О сериале

Этот бой должен был состояться еще шестью месяцами ранее, но всё отменилось из-за травмы, полученной Шабазом Масудом на тренировке. Тогда, летом, Питеру Макгрейлу подобрали другого соперника, с которым он справился. Теперь пора довести дело до конца. Сменился разве что титул на кону. Вернее, добавился – к изначальному поясу IBO победитель получит звание чемпиона Европы во втором легчайшем весе. Остальные вводные остались прежними: непобедимый Масуд против однажды битого Макгрейла. Месяцы ожидания позади!

Жанр
Спортивный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг