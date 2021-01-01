Шабабники. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Шабабники
2-й сезон
6-я серия
8.02021, Shababnikim
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Шабабники (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Комедийный сериал о четырех студентах ешивы — еврейского религиозного института — которые пытаются найти баланс между строгими порядками и молодежным стремлением к веселью. В элитной ешиве, ученики которой изучают религиозные тексты и приобщаются к еврейской ортодоксальной культуре, происходит трагедия — в результате несчастного случая погибает ее глава. Ему на смену приходит строгий раввин Аши Спитцер, у которого свои взгляды на то, как нужно управлять институтом. Чем жестче становится режим в стенах заведения, тем сложнее трем неразлучным друзьям — Дову, Авиноаму и Меиру — вести привычную студенческую жизнь. Как назло, у них появляется новый сосед, неуклюжий ботаник Гедалия, с компанией которого им теперь придется мириться.

Сериал Шабабники 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb