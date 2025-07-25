Сезон сериалов. Серия 37
Wink
Сериалы
Сезон сериалов
1-й сезон
37-я серия

Сезон сериалов (сериал, 2020) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

7.52020, Сезон сериалов. Серия 37
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Авторская передача о сериалах и кино от настоящих знатоков в этой области — «Сезон сериалов». 1 сезон ведет обладатель знаменитого голоса студии перевода и озвучки «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.

С 2008 года Денис Колесников создает качественную и запоминающуюся озвучку для всеми любимых сериалов. Актер запомнился зрителям не только «бугагашенькой» из «Теории большого взрыва», но и озвучкой таких известных проектов, как «Детство Шелдона», «Как я встретил вашу маму», «Все ненавидят Криса», «Завучи» и многих других. В программе Денис делится информацией о главных премьерах и последних новостях из мира сериалов и жизни звезд. Вас ждут интересные факты, интервью с актерами и много юмора от настоящего знатока кино и создателя проекта «Кураж-Бамбей».

Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Сезон сериалов» 2020 года. Авторская передача Дениса Колесникова доступна прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг