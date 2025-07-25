Сезон сериалов (сериал, 2020) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Авторская передача о сериалах и кино от настоящих знатоков в этой области — «Сезон сериалов». 1 сезон ведет обладатель знаменитого голоса студии перевода и озвучки «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.



С 2008 года Денис Колесников создает качественную и запоминающуюся озвучку для всеми любимых сериалов. Актер запомнился зрителям не только «бугагашенькой» из «Теории большого взрыва», но и озвучкой таких известных проектов, как «Детство Шелдона», «Как я встретил вашу маму», «Все ненавидят Криса», «Завучи» и многих других. В программе Денис делится информацией о главных премьерах и последних новостях из мира сериалов и жизни звезд. Вас ждут интересные факты, интервью с актерами и много юмора от настоящего знатока кино и создателя проекта «Кураж-Бамбей».



Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Сезон сериалов» 2020 года. Авторская передача Дениса Колесникова доступна прямо сейчас на нашем видеосервисе!

