Сестры (2017) (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Истории о повседневной жизни двух сестер в возрасте 7 и 13 лет. Мари еще ребенок, а Венди, ее старшая сестра, входит в подростковые годы. Сестры очень разные и у каждой сильный темперамент, но они любят друг друга! Мари немного наивна, привлекательна и довольно активна. У нее всегда сумасшедшие идеи, чтобы привлечь внимание сестры, пока Венди стремится к взрослой жизни.

