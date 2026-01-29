Сердце степей (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Аспирантка кафедры археологии Олеся возвращается из очередной экспедиции к своему жениху Стасу. Девушка мечтает оставить след в истории, найти что-то по-настоящему ценное. Об этом же мечтали и её родители-археологи, погибшие несколько лет назад. Несмотря на чувства к любимому, она не готова отказаться от своей цели, но Стас категорически против, чтобы жена месяцами отсутствовала дома. Он убеждает Олесю, что её родители хотели, чтобы их дочь была счастлива и создала семью. Накануне свадьбы Олеся узнаёт, что родители Стаса не смогут приехать на праздник и предлагает самим навестить их на его родине в станице Ковылевка. Выясняется, что там находится настоящий скифский курган, расположенный на земле местного конезаводчика Григория, который намерен построить на месте кургана новую конюшню. Олеся всеми силами пытается помешать ему разрушить ценный археологический памятник.

