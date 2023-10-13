Ты все еще зависаешь на сайтах знакомств в надежде встретить того единственного и неповторимого, с которым вы проживете в любви и согласии всю жизнь? Давай признаем честно: за фотографией, подозрительно напоминающей Райана Гослинга, и фразой «люблю сочинять стихи и гулять под луной» легко может скрываться замкнутый геймер, на первом свидании с которым вы только и будете делать, что обсуждать его борьбу с огнедышащими драконами. Согласись, не самое приятное времяпровождение?

