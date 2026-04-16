Кулинарное приключение вместе с Денисом, известным фуд-блогером, увлеченным дачником и мастером приготовления блюд на открытом огне.



В арсенале Дениса - грили, тандыр, коптильня, помпейская печь и множество других инструментов для создания кулинарных шедевров на свежем воздухе.

