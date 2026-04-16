Сеня в деле. Сезон 1. Серия 9
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Сеня в деле
1-й сезон
9-я серия
2025, Сеня в деле. Сезон 1. Серия 9
Кулинария18+
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Сеня в деле (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кулинарное приключение вместе с Денисом, известным фуд-блогером, увлеченным дачником и мастером приготовления блюд на открытом огне.

В арсенале Дениса - грили, тандыр, коптильня, помпейская печь и множество других инструментов для создания кулинарных шедевров на свежем воздухе.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
7 мин / 00:07

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