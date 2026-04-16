WinkСериалыСеня в деле1-й сезон3-я серия
2025, Сеня в деле. Сезон 1. Серия 3
Кулинария18+
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Сеня в деле (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+10 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 1
- 18+9 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 2
- 18+15 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 3
- 18+13 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 4
- 18+12 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 5
- 18+12 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 6
- 18+7 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 7
- 18+9 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 8
- 18+8 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 9
- 18+11 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 10
- 18+14 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 11
- 18+9 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 12
- 18+6 мин
Сеня в деле
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Кулинарное приключение вместе с Денисом, известным фуд-блогером, увлеченным дачником и мастером приготовления блюд на открытом огне.
В арсенале Дениса - грили, тандыр, коптильня, помпейская печь и множество других инструментов для создания кулинарных шедевров на свежем воздухе.