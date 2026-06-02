Ради задания под прикрытием опытный разведчик заводит подставную семью: его женой становится смертоносная киллерша, а дочерью — девочка-телепат. Гремучая смесь из захватывающего триллера и трогательной комедии «Семья шпиона» — аниме о том, что даже самым суровым агентам не чужда любовь.



Холодная война между двумя сверхдержавами, Весталисом и Останией, сбавляет обороты. Однако политическое напряжение все еще остается, и любое неверное действие может вновь разжечь огонь противостояния. Особую опасность для установившегося мира представляет радикальный политик Донован Десмонд из Остании. Слежку за ним поручают агенту с позывным «Сумрак», талантливому шпиону из разведки Весталиса. Задача предстоит непростая, ведь единственная лазейка к Десмонду — элитная школа «Эдем», где учатся дети политика. Чтобы ей воспользоваться, Сумраку нужна фиктивная семья, которую надо завести в кратчайшие сроки. Его супругой становится красавица Йор, которая втайне является кровожадным киллером, а дочерью — сирота со сверхспособностями по имени Аня.



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