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Семья шпиона
Актёры и съёмочная группа сериала «Семья шпиона»

Актёры и съёмочная группа сериала «Семья шпиона»

Режиссёры

Кадзухиро Фурухаси

Кадзухиро Фурухаси

Kazuhiro Furuhashi
Режиссёр
Кэнто Мацуи

Кэнто Мацуи

Kento Matsui
Режиссёр
Такаси Катагири

Такаси Катагири

Takashi Katagiri
Режиссёр
Такахиро Харада

Такахиро Харада

Takahiro Harada
Режиссёр

Актёры

Масафуми Кобатакэ

Масафуми Кобатакэ

Masafumi Kobatake
Актёр
Такуя Эгути

Такуя Эгути

Takuya Eguchi
Актёр
Хана Сато

Хана Сато

Hana Sato
Актриса
Саори Хаями

Саори Хаями

Saori Hayami
Актриса
Мирэи Кумагаи

Мирэи Кумагаи

Mirei Kumagai
Актриса

Сценаристы

Кадзухиро Фурухаси

Кадзухиро Фурухаси

Kazuhiro Furuhashi
Сценарист
Томоми Кавагути

Томоми Кавагути

Tomomi Kawaguchi
Сценарист
Даисиро Танимура

Даисиро Танимура

Daishirou Tanimura
Сценарист
Рино Ямадзаки

Рино Ямадзаки

Rino Yamazaki
Сценарист

Продюсеры

Рэи Марумо

Рэи Марумо

Rei Marumo
Продюсер
Юити Фукусима

Юити Фукусима

Yuichi Fukushima
Продюсер
Ёсихиса Хэиси

Ёсихиса Хэиси

Yoshihisa Heishi
Продюсер
Рё Фудзита

Рё Фудзита

Ryo Fujita
Продюсер

Композиторы

Сюхэй Муцуки

Сюхэй Муцуки

Shuhei Mutsuki
Композитор
Макото Миядзаки

Макото Миядзаки

Makoto Miyazaki
Композитор