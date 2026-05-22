Необычная семья путешествует по постапокалиптическому миру, чтобы найти маму, которая исчезла во время катаклизма. Фантастическое приключение «Семейка Дэнжерс» — мультсериал из Франции о том, как не терять оптимизм даже после конца света.



Однажды по всей Земле пропало электричество, животные научились говорить по-человечески, а взрослые, наоборот, потеряли дар речи. Но юные Тес и Оскар из семейки Дэнжерс не унывают, ведь они остались единственными источниками энергии на планете. Прическа Тес превратилась в электрический сгусток, на голове у Оскара горит пламя, а их отец все еще мастерски водит машину. Вместе они ищут маму-ученую, которая пропала до катастрофы. Однако в мире, где все привычное оказалось разрушено, сделать это будет непросто.



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