9.02023, Селянка-горожанка. Сезон 1. Серия 8
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Селянка-горожанка (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+72 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 1
- 18+71 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 2
- 18+73 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 3
- 18+72 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 4
- 18+70 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 5
- 18+73 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 6
- 18+74 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 7
- 18+72 мин
Селянка-горожанка
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Реалити-эксперимент «Селянка-Горожанка» – это возможность для двух девушек из разных слоев общества переосмыслить собственную жизнь. Преуспевающая жительница мегаполиса и простая деревенская труженица на три дня поменяются жизнями. Им предстоит проверить себя на прочность и пройти через трудности...