Секретный бутик (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Остросюжетная дорама о владелице бутика одежды, который стал маскировкой для фирмы, решающей проблемы высших слоев общества. Сирота Чан Тоён работала в общественной бане, пока не встретила руководительницу корпорации «Тео» Ким Ёок, которая взяла ее под свою опеку. Тоён сменила имя на Чени Чан, возглавила модный бутик, а также стала влиятельной фигурой среди элит, занимаясь их проблемами через подпольную юридическую фирму. В действительности же ее главная цель — перехватить лидерство в группе компаний «Тео». Получится ли у нее исполнить свой план, узнаете, посмотрев онлайн дораму «Секретный бутик» (2019) с русской озвучкой на Wink.



