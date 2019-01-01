Секретный бутик. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Секретный бутик
1-й сезон
16-я серия
8.72019, Secret Boutique
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Секретный бутик (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Остросюжетная дорама о владелице бутика одежды, который стал маскировкой для фирмы, решающей проблемы высших слоев общества. Сирота Чан Тоён работала в общественной бане, пока не встретила руководительницу корпорации «Тео» Ким Ёок, которая взяла ее под свою опеку. Тоён сменила имя на Чени Чан, возглавила модный бутик, а также стала влиятельной фигурой среди элит, занимаясь их проблемами через подпольную юридическую фирму. В действительности же ее главная цель — перехватить лидерство в группе компаний «Тео». Получится ли у нее исполнить свой план, узнаете, посмотрев онлайн дораму «Секретный бутик» (2019) с русской озвучкой на Wink.

Сериал Секретный бутик 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb