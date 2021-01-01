Секрет в темной каморке (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Секрет в темной каморке. Сезон 1. Серия 6
9.32021, An ge li de mi mi
Драма, Мелодрама18+

Парень и девушка, которые были соседями по парте, ненавидящими друг друга, постепенно становятся лучшими друзьями. Уютная история взросления «Секрет в темной каморке» — дорама из Китая о жизни школьников и их друзей.

Динь Сянь росла в селе вместе с отцом-учителем. Когда того переводят в новую школу в Шанхае, Динь Сянь приходится переехать в большой город, где для нее все странно и непривычно. Среди одноклассников ей сложно найти друзей, и единственным человеком, с которым она хотя бы может заговорить, становится Чжоу Си Юэ, ее сосед по парте. Чжоу сильно раздражает Сянь, ведь он — невыносимый зубрила, который все свободное время сидит за учебниками. Они много ссорятся, но постепенно проникаются друг к другу симпатией. Со временем у них появляются новые друзья и увлечения, и на поверхность всплывают их самые сокровенные тайны.

Как таким разным героям удастся подружиться, расскажет дорама «Секрет в темной каморке» — озвучка сериала на русском языке доступна на видеосервисе Wink.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 IMDb