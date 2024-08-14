Сдвинутый (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Популярный телеведущий Александр Алтайский от психического перенапряжения засыпает за рулем и попадает в аварию. Последствия, на первый взгляд, не страшные - он жив, физически цел и невредим, но что-то случилось с головой. Александр забыл все, что с ним произошло за последние двадцать лет. Лучшие психиатры, близкие и коллеги бьются за возвращение «сдвинутого» к нормальной жизни, но герой не спешит возвращаться...

