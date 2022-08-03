СДЕЛАЛ ГИТАРУ ИЗ DOOM ETERNAL СВОИМИ РУКАМИ
Wink
Сериалы
DreadCraftStation
1-й сезон
СДЕЛАЛ ГИТАРУ ИЗ DOOM ETERNAL СВОИМИ РУКАМИ

DreadCraftStation (сериал, 2022) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн бесплатно

9.02022, СДЕЛАЛ ГИТАРУ ИЗ DOOM ETERNAL СВОИМИ РУКАМИ
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Всем привет, ребят, меня зовут Dread и на своем канале я показываю, и рассказываю, как можно сделать абсолютно любые предметы, оружие и бутафорию из самых популярных игры (CS GO, DOTA, PUBG, FORTNITE и тд.), фильмов и аниме любой сложности из различных подручных средств и не только! Присоединяйся к нам и мы научим тебя всему)

Жанр
Блог, DIY
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг