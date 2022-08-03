ПОСТРОИЛ АВРОРУ ИЗ METRO EXODUS ОГРОМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Wink
Сериалы
DreadCraftStation
1-й сезон
ПОСТРОИЛ АВРОРУ ИЗ METRO EXODUS ОГРОМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ

DreadCraftStation (сериал, 2022) сезон 1 серия 78 смотреть онлайн бесплатно

9.02022, ПОСТРОИЛ АВРОРУ ИЗ METRO EXODUS ОГРОМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Всем привет, ребят, меня зовут Dread и на своем канале я показываю, и рассказываю, как можно сделать абсолютно любые предметы, оружие и бутафорию из самых популярных игры (CS GO, DOTA, PUBG, FORTNITE и тд.), фильмов и аниме любой сложности из различных подручных средств и не только! Присоединяйся к нам и мы научим тебя всему)

Жанр
Блог, DIY
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг