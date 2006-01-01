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Счастливчик Луи (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.32006, Lucky Louie
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Самый популярный комедиант Америки Луис С.К. представляет свой сериал о трудностях семейной жизни типичной американской пары и их маленькой дочки.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Д. Вейман
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- Актёр
Луис
С.К.
- ПААктриса
Памела
Адлон
- МДАктёр
Майкл
Дж. Хэгерти
- ЛКАктриса
Лаура
Кайтлингер
- ДНАктёр
Джим
Нортон
- РШАктёр
Рик
Шапиро
- КХАктриса
Кимберли
Хоторн
- ДМАктёр
Джерри
Майнор
- КГАктриса
Келли
Гулд
- ББАктриса
Блесст
Боуден
- МФСценарист
Мэри
Фицджералд
- ГФСценарист
Грег
Фицсиммонс
- ДМСценарист
Дэн
Минтц
- ДРСценарист
Джон
Росс
- ДБПродюсер
Дэйв
Бекки
- КБПродюсер
Кит
Босс
- Продюсер
Луис
С.К.
- КМХудожница
Кэролайн
Маркс
- ДГХудожница
Джулиан
Гетман
- МРКомпозитор
Марк
Риверз