Wink
Сериалы
Счастливчик Луи
1-й сезон

Счастливчик Луи (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

8.32006, Lucky Louie 13 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Самый популярный комедиант Америки Луис С.К. представляет свой сериал о трудностях семейной жизни типичной американской пары и их маленькой дочки.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливчик Луи»