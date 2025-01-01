Счастье на паузе (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Счастливая женщина начинает подозревать, что муж желает ей зла. Мелодрама «Счастье на паузе» — сериал о тайнах, которые скрывают самые близкие люди.



Уже год Фима живет будто в сказке: ее ресторанный бизнес идет в гору, а дома ждет заботливый супруг Костя. Приближается долгожданный отпуск, но за несколько дней до него странная девушка предупреждает Фиму, что Костя не такой идеальный, каким хочет казаться. Более того, именно действия Кости привели к гибели сестры незнакомки, и Фима может стать следующей. Та не спешит верить этим обвинениям и просит знакомого следователя проверить, что скрывает прошлое мужа. В то же время Фима решает не отменять поездку с Костей, но это может оказаться для нее роковой ошибкой.



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