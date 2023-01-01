Саша и Питер (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Брошенная девушка переезжает в северную столицу и устраивается в ЗАГС, чтобы сорвать свадьбу бывшего парня. «Саш и Питер» — сериал с Аглаей Тарасовой о том, как смена обстановки преображает жизнь.



У Саши была отличная высокооплачиваемая работа в Москве и любимый молодой человек. Но спустя 10 лет отношений он решает уйти к другой и тут же заявляет о скорой свадьбе в Питере. Отчаявшаяся Саша бросает работу, привычный быт и друзей, садится на самолет и летит за бывшим возлюбленным, задумав разрушить его новую счастливую жизнь. Для этого она устраивается в местный ЗАГС регистратором разводов, задумав в день свадьбы бывшего испортить церемонию. Но постепенно новая жизнь захватывает Сашу, дарит новые впечатления и даже любовь.



