Саша и Питер
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Саша и Питер
9.22023, Саша и Питер 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
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Саша и Питер (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Брошенная девушка переезжает в северную столицу и устраивается в ЗАГС, чтобы сорвать свадьбу бывшего парня. «Саш и Питер» — сериал с Аглаей Тарасовой о том, как смена обстановки преображает жизнь.

У Саши была отличная высокооплачиваемая работа в Москве и любимый молодой человек. Но спустя 10 лет отношений он решает уйти к другой и тут же заявляет о скорой свадьбе в Питере. Отчаявшаяся Саша бросает работу, привычный быт и друзей, садится на самолет и летит за бывшим возлюбленным, задумав разрушить его новую счастливую жизнь. Для этого она устраивается в местный ЗАГС регистратором разводов, задумав в день свадьбы бывшего испортить церемонию. Но постепенно новая жизнь захватывает Сашу, дарит новые впечатления и даже любовь.

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Рейтинг

8.2 IMDb