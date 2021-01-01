Иван Зенкевич PRO автомобили (сериал, 2021) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн бесплатно

Тест-драйв танка, обзор советского олдаймера, новинки авто-индустрии, документальные фильмы про историю автопрома - все это авторский канал Ивана Зенкевича – Pro Автомобили. Тестируем ретро автомобили, заводим то, что другие не могут даже найти: обзор редких советских тракторов, стрельба из самоходных орудий, истории создания редких и уникальных автомобилей и редкие и уникальные истории про автомобили массовые и популярные. В общем, не скучаем!



Сериал САМЫЙ ОГРОМНЫЙ FORD в РОССИИ / самосвал FORD 4142D 8x4 / Иван Зенкевич 1 сезон 79 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.