Иван Зенкевич PRO автомобили (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

8.62021, КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ГАЗ 3102/ Советские автомобили серии Hachette
Блог, Авто12+

Тест-драйв танка, обзор советского олдаймера, новинки авто-индустрии, документальные фильмы про историю автопрома - все это авторский канал Ивана Зенкевича – Pro Автомобили. Тестируем ретро автомобили, заводим то, что другие не могут даже найти: обзор редких советских тракторов, стрельба из самоходных орудий, истории создания редких и уникальных автомобилей и редкие и уникальные истории про автомобили массовые и популярные. В общем, не скучаем!

Сериал КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ГАЗ 3102/ Советские автомобили серии Hachette 1 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Блог, Авто
Full HD
18 мин / 00:18

