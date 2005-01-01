Самые красивые дома мира (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Самые красивые дома мира. Сезон 1. Серия 9
2005, Самые красивые дома мира. Сезон 1. Серия 9
В каждом выпуске «Самых красивых домов мира» речь пойдет о исторических реконструкциях. Вместе с архитекторами и историками, а также владельцами старинных домов зрители отправятся в прошлое, чтобы познакомиться с самыми красивыми домами мира. Например, с замком XII века во французской провинции Шампань, или домом первого премьер-министра в Оттаве, построенного в стиле викторианской готики, или старым сельским домом в Норфолке, в Англии, которому исполнилось 200 лет.

Несмотря на то, что все эти постройки возведены несколько столетий назад, они и сегодня дарят живущим в них семьям уют, изящество и стиль. А эти свойства не подвержены влиянию времени.

