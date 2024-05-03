Коллекция забавных случаев и комедийных роликов, запечатленных на домашнюю камеру.

Комедийное шоу, ставшее популярным еще в 80-х годах 20-го века, до сих продолжает собирать у экрана любителей смотреть, а также снимать на пленку анекдотичные курьезы обычных людей, все серии которого можно посмотреть бесплатно онлайн.

