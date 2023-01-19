Самое доброе путешествие (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
8.82018, The Kindness Diaries
Реалити - шоу, Приключения18+
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О сериале
Леон Логотетис — человек, у которого есть все, что только можно пожелать. Но в свои поездки по всему миру он не берет ни цента, полагаясь на доброту незнакомцев. Леон награждает каждого из своих благодетелей подарком, который меняет их жизнь.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Реалити - шоу
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb