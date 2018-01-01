Самое доброе путешествие (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Самое доброе путешествие. Сезон 2. Серия 2
8.82018, The Kindness Diaries
ТВ-шоу, Приключения18+
О сериале

Леон Логотетис — человек, у которого есть все, что только можно пожелать. Но в свои поездки по всему миру он не берет ни цента, полагаясь на доброту незнакомцев. Леон награждает каждого из своих благодетелей подарком, который меняет их жизнь.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Приключения
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb