Второкурсника Алдияра ждут плохие новости. Его отчисляют из университета. Надо было чаще ходить на пары! Теперь отец его точно убьeт. Нужно срочно что-то придумать. Единственный шанс разобраться с учeбой — достать большую сумму денег. Алдияр решается на отчаянный шаг и устраивается курьером в магазин «синтетики». Да, это не вяжется с его принципами, но парень надеется заработать нужную сумму и тут же завязать с рискованным бизнесом. Но он быстро входит во вкус, забывая о своей первоначальной цели. И завязать становится всe сложнее.

