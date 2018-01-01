WinkСериалыSheker. Сахар1-й сезон
Sheker. Сахар (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.22021, Sheker 8 серий
Криминал, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Второкурсника Алдияра ждут плохие новости. Его отчисляют из университета. Надо было чаще ходить на пары! Теперь отец его точно убьeт. Нужно срочно что-то придумать. Единственный шанс разобраться с учeбой — достать большую сумму денег. Алдияр решается на отчаянный шаг и устраивается курьером в магазин «синтетики». Да, это не вяжется с его принципами, но парень надеется заработать нужную сумму и тут же завязать с рискованным бизнесом. Но он быстро входит во вкус, забывая о своей первоначальной цели. И завязать становится всe сложнее.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АЖРежиссёр
Айторе
Жолдаскали
- АЖАктёр
Азат
Жумадил
- АИАктёр
Ансар
Ильясов
- НЖАктёр
Нышанбек
Жубанаев
- АШАктёр
Азамат
Шаргынов
- БААктёр
Бекарыс
Ахметов
- АКАктриса
Амина
Косинова
- АСАктёр
Айбар
Салы
- ЕБАктёр
Ергазы
Бегиликов
- ШСАктёр
Шарип
Серик
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусенко
- АКСценарист
Арыстан
Каунев
- НДСценарист
Нурсултан
Джумабеков
- КСПродюсер
Куат
Садыков
- АКПродюсер
Арыстан
Каунев
- ДАПродюсер
Дархан
Акылбекулы
- АЕПродюсер
Александр
Ерещенко
- ААХудожник
Адиль
Абабахриев
- БКХудожник
Биржан
Канафиев
- ШТМонтажёр
Шалкар
Танеке
- БАОператор
Багдат
Аргинов