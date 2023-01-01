Sheker. Сахар
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Sheker. Сахар

Sheker. Сахар (сериал, 2021) смотреть онлайн

9.22021, Sheker 2 сезона
Криминал, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Второкурсника Алдияра ждут плохие новости. Его отчисляют из университета. Надо было чаще ходить на пары! Теперь отец его точно убьeт. Нужно срочно что-то придумать. Единственный шанс разобраться с учeбой — достать большую сумму денег. Алдияр решается на отчаянный шаг и устраивается курьером в магазин «синтетики». Да, это не вяжется с его принципами, но парень надеется заработать нужную сумму и тут же завязать с рискованным бизнесом. Но он быстро входит во вкус, забывая о своей первоначальной цели. И завязать становится всe сложнее.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Sheker. Сахар»

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