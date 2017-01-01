Саимдан: Дневник света. Сезон 1. Серия 9
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Саимдан: Дневник света
1-й сезон
9-я серия

Саимдан: Дневник света (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Saimdang, bitui ilgi
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Преподаватель истории корейского искусства открывает дневник исторической фигуры — Син Саимдан, и раскрывает секрет загадочного портрета.

Сериал Саимдан: Дневник света 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

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