Рыжик (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главные герои мультика – озорной непоседа по кличке Рыжик и его друзья: спокойный умный Антон, добрый и неуклюжий Виталик, прелестная Анечка и парень с характером по имени Егорка. Они вместе учатся, вместе играют и не боятся ничего на свете. Ребята не только развлекаются – они помогают друг другу, старшим и всем жителям своего двора. Сам Рыжик, к примеру, всегда помогает папе чинить их старенькую машину. А когда Толик, сын богатого бизнесмена, начинает баловаться с сигнализацией новенького джипа своего отца, мешая спать всему дому, Рыжик и его ребята объясняют соседу, почему нельзя так делать. Ребята строго следят за порядком и не дают никому его нарушать. Они защищают слабых и твердо знают, что правда и добро на их стороне.



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