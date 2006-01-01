Русское средство (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Американского актера Макса Каллогена мучает дурной сон. Его подруга Кэт предлагает ему обратиться за помощью к психоаналитику Патрику Доберману. Тот в качестве лечения отправляет Макса в Россию на съемки, а сам начинает обхаживать Кэт. В самолете Каллоген расслабляется в компании попутчиков. Кэт отвергает ухаживания Добермана. В отместку он сообщает в ФБР о похищении Каллогена. На поиски знаменитости отправляются сержант О'Нил и отряд морских пехотинцев.



И Кэт тоже. В Хабаровске Макс Каллоген становится русским моряком, а морячок Коля Бычко - Максом Каллогеном. В Москве он знакомится с Кэт. Вместе они едут в Хабаровск, чтобы найти американца. Тем временем Каллоген встречает Рамиреса и знакомится с Михалычем. Они вытаскивают его из милиции и вместе отправляются в Одессу. Но не доезжают. О'Нил и морпехи идут по следу Макса и попадают в неволю.



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