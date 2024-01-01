Русское кладбище под Парижем (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Мы отправимся на русское кладбище в Париже для того, чтобы лучше узнать наших великих соотечественников, которые после революции оказались в изгнании, но всю оставшуюся жизнь в чужой среде оставались русскими людьми и бережно хранили Россию, которую сегодня они снова могут нам передать.



Мать Мария (Скобцова), писатель Иван Бунин, художник Константин Коровин, фотограф Сергей Прокудин-Горский, отец Сергий (Булгаков), богослов Владимир Лосский, героиня антифашистско�го сопротивления во Франции княгиня Вера Оболенская, основательница Русского дома во Франции и кладбища Сент-Женевьев-де-Буа Вера Мещерская, священник и педагог Василий Зеньковский.



Мы окажемся в местах их жизни в эмиграции и в местах их жизни дома, в России, и постараемся понять, что произошло с нашей страной 100 лет назад. Мы хотим узнать у русских людей, упокоившихся вдали от Родины, какая беда изгнала их из дома? От чего они хотели бы нас сегодня предостеречь? Какую Россию будущего каждый из них видел перед своим мысленным взором? И как не допустить повторения революционной катастрофы, которую наше поколение просто не переживет?



У каждого из героев нашего сериала есть послание к нам, людям, ныне живущим. И мы хотим расслышать это послание, поскольку сами находимся в поиске образа России будущего. Это не мрачное путешествие. Это паломничество, столь же светлое, как поход в храм, ведь мертвые воскреснут, и «у Бога мертвых нет».



Сериал Русское кладбище под Парижем 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в ру�сской озвучке на видеосервисе Wink.