Русским языком. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Русским языком
1-й сезон
4-я серия
7.82025, Русским языком. Сезон 1. Серия 4
Документальный6+

Русским языком (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чем нас может удивить язык, на котором мы говорим с раннего детства? Какие истории он хранит? «Русским языком» - о его зарождении, рождении, перерождении и возрождении. Десятки часов общения с самыми авторитетными лингвистами нашей страны. Историки, поэты, архитекторы и художники. Нашими героями стали люди, которые каждый день соприкасаются с живой материей языка: на Крайнем севере, в тишине полей Калмыкии, в горах Кавказа. Сакральное измерение русского языка привело нас в Турцию, Францию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Отдельная линия фильма посвящена тихой красоте и пластичной поэтичности Русского жестового языка.

Сериал Русским языком 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг