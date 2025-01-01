Русским языком (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Чем нас может удивить язык, на котором мы говорим с раннего детства? Какие истории он хранит? «Русским языком» - о его зарождении, рождении, перерождении и возрождении. Десятки часов общения с самыми авторитетными лингвистами нашей страны. Историки, поэты, архитекторы и художники. Нашими героями стали люди, которые каждый день соприкасаются с живой материей языка: на Крайнем севере, в тишине полей Калмыкии, в горах Кавказа. Сакральное измерение русского языка привело нас в Турцию, Францию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Отдельная линия фильма посвящена тихой красоте и пластичной поэтичности Русского жестового языка.



Сериал Русским языком 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.