Русским языком (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Существует ли «нулевая точка» языка? Первая серия «Зарождение» - это глубокое погружение в истоки русского языка, который хранит в себе дух и историю народа. Философы, психолингвисты расскажут, как язык формирует парадигмы культуры и мировоззрения, которые становятся понятны как для детей Крайнего севера, так и для жителей Африки. И причем тут любовь.



