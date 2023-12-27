WinkСериалыРусские кастомы1-й сезонБиарриц: русский кастом в Европе
Русские кастомы (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.12018, Биарриц: русский кастом в Европе
Документальный18+
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О сериале
Две легендарные московские кастом-мастерские FCM и Fitil-DMC объединяются, чтобы раз и навсегда изменить отношение европейского мотосообщества к русским мотоциклам «Урал». Перед ними стоит амбициозная задача построить красивый ездовой мотоцикл Puncher-F и отправить его на фестиваль Wheels and Waves в Биаррице. Это масштабное мероприятие на берегах Атлантики с аудиторией в двести тысяч человек объединяет серферов, скейтбордистов, мотогонщиков и ценителей мототехники со всего мира.