Биарриц: русский кастом в Европе
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Русские кастомы
1-й сезон
Биарриц: русский кастом в Европе

Русские кастомы (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.12018, Биарриц: русский кастом в Европе
Документальный18+

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О сериале

Две легендарные московские кастом-мастерские FCM и Fitil-DMC объединяются, чтобы раз и навсегда изменить отношение европейского мотосообщества к русским мотоциклам «Урал». Перед ними стоит амбициозная задача построить красивый ездовой мотоцикл Puncher-F и отправить его на фестиваль Wheels and Waves в Биаррице. Это масштабное мероприятие на берегах Атлантики с аудиторией в двести тысяч человек объединяет серферов, скейтбордистов, мотогонщиков и ценителей мототехники со всего мира.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

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