Две легендарные московские кастом-мастерские FCM и Fitil-DMC объединяются, чтобы раз и навсегда изменить отношение европейского мотосообщества к русским мотоциклам «Урал». Перед ними стоит амбициозная задача построить красивый ездовой мотоцикл Puncher-F и отправить его на фестиваль Wheels and Waves в Биаррице. Это масштабное мероприятие на берегах Атлантики с аудиторией в двести тысяч человек объединяет серферов, скейтбордистов, мотогонщиков и ценителей мототехники со всего мира.

