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Русские кастомы (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.32018, Байкал: моторы и лед
Документальные18+
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Две легендарные московские кастом-мастерские FCM и Fitil-DMC объединяются, чтобы раз и навсегда изменить отношение европейского мотосообщества к русским мотоциклам «Урал». Перед ними стоит амбициозная задача построить красивый ездовой мотоцикл Puncher-F и отправить его на фестиваль Wheels and Waves в Биаррице. Это масштабное мероприятие на берегах Атлантики с аудиторией в двести тысяч человек объединяет серферов, скейтбордистов, мотогонщиков и ценителей мототехники со всего мира.
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